مراسلتنا: 3 جرحى سوريين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

أفادت مراستنا، بإصابة 3 أشخاص من الجنسية السورية في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة الخيام قرب أحد المنازل في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

وتقصف المدفعية الإسرائيلية والطيران الحربي المسير يوميا أهدافا عدة في منطقة جنوب لبنان، فيما يستهدف حزب الله المواقع الإسرائيلية وتجمعات الجنود على طول حدود لبنان الجنوبية.

وكان قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري غوردين شدد بوقت سابق على أن قوات الجيش ستواصل تنفيذ المعركة الدفاعية، للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته، والاستعداد لتوسيع الحرب وشن هجوم.

وخلال لقائه رؤساء المستوطنات الشمالية الواقعة على الحدود مع لبنان والتي تم إخلاؤها بسبب قصف "حزب الله"، قال غوردين إن "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني ​​في الشمال بطريقة تسمح لنا بإعادة السكان بأمان".

المصدر: RT