بالفيديو.. حزب الله يستعرض مشاهد من العملية رقم 1000

نشر "حزب الله" مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف مقاتليه لثكنة "كِيلع" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أنها العملية رقم ألف التي ينفذها الحزب منذ 7 أكتوبر.

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وأعلن حزب الله أمس الجمعة، عن 8 استهدافات لمواقع وتجمعات إسرائيلية، وهي موقع البغدادي، والرمتا، وزبدين وبيّاض بليدا وثكنة كيلع وثكنة دوفيف واستهدافين لموقع المالكية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT