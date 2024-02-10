 
مباشر

بالفيديو.. حزب الله يستعرض مشاهد من العملية رقم 1000

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyaf

نشر "حزب الله" مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف مقاتليه لثكنة "كِيلع" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أنها العملية رقم ألف التي ينفذها الحزب منذ 7 أكتوبر.

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /10.02.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية
لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /10.02.2024/ وأبرز تداعياتها الإقليمية والعالمية

وأعلن حزب الله أمس الجمعة، عن 8 استهدافات لمواقع وتجمعات إسرائيلية، وهي موقع البغدادي، والرمتا، وزبدين وبيّاض بليدا وثكنة كيلع وثكنة دوفيف واستهدافين لموقع المالكية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟