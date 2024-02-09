نشطاء مؤيدون لفلسطين يقطعون كلمة لهيلاري كلينتون

قطع نشطاء مؤيدون لفلسطين خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في جامعة كولومبيا بنيويورك.

ووقف أحد النشطاء أثناء إلقاء كلمة كلينتون، يوم الجمعة، ووصفها بأنها "مجرمة حرب". وأضاف أن "شعوب ليبيا والعراق وسوريا واليمن وفلسطين والشعب الأمريكي أيضا لن تغفر لك!".

NOW: “You are a war criminal! The people of Libya, Iraq, Syria, Yemen, Palestine!"



Protesters interrupt Hillary Clinton multiple times while speaking on a panel at Columbia University. pic.twitter.com/TwXEv6PPfB — BreakThrough News (@BTnewsroom) February 9, 2024

وكانت هناك هتافات احتجاجية أخرى أثناء كلمة كلينتون.

وبعد وزيرة الخارجية السابقة، ألقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد كلمتها. وقطعها النشطاء أيضا.

يذكر أن نشطاء مؤيدين لفلسطين ينظمون مظاهرات في مختلف المدن الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لتل أبيب والعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: RT