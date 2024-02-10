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السعودية تصدر بيانا تحذيريا بخصوص رفح

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السعودية تصدر بيانا تحذيريا بخصوص رفح
Gettyimages.ru
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حذرت المملكة العربية السعودية من "تداعيات بالغة الخطورة" في حال استهداف واقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في قطاع غزة.

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وقالت الخارجية السعودية في بيان اليوم السبت:" تحذر المملكة من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".

وأضافت الخارجية: تؤكد المملكة رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرا وتجدد مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار". 

وتابعت الوزارة: إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

السعودية تصدر بيانا تحذيريا بخصوص رفح

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومسؤولون إسرائيليون آخرون قد أعلنوا في الأيام الأخيرة أن "الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح".

المصدر: RT

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