برلين: هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح كارثة

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السبت من هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أنه قد يشكل "كارثة إنسانية متوقعة".

وقالت الوزيرة في رسالة على صفحتها في منصة "إكس": "إن المحنة في رفح تتجاوز فعلا القدرة على الفهم. 1.3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال في منطقة محدودة جدا. هجوم للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية متوقعة".

وشدّدت بيربوك على أنه "يجب أن تدافع اسرائيل عن نفسها ضد إرهاب "حماس"، ولكن مع التخفيف قدر الإمكان من معاناة السكان المدنيين".

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وكررت بيربوك دعوات ألمانيا إلى وقف لإطلاق النار حتى يتم أيضا "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في نهاية المطاف".

وأعلنت أنها ستتوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع.

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق بعدما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جيشه "الاستعداد" للهجوم على رفح، الملاذ الأخير للنازحين جراء الحرب في قطاع غزة.

وفي واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا أي استعدادات تشير إلى "هجوم كبير" أو "وشيك"، وحذروا من وقوع "كارثة" معربين عن قلقهم من سيناريو مماثل لما حدث في الشمال.

وحذرت حركة "حماس" السبت من أن الهجوم على رفح قد يخلف "عشرات آلاف الشهداء والجرحى".

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

كما احتجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إن 132 بينهم ما زالوا محتجزين في غزة، و29 منهم على الأقل يعتقد أنهم قتلوا، حسب أرقام صادرة عن مكتب نتنياهو.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف مركّزة أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28064 شخصا، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحّة التابعة لحماس.

المصدر: ا ف ب