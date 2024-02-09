بوريل: الخطة الإسرائيلية لمهاجمة رفح في جنوب قطاع غزة تثير القلق

أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الجمعة أن الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، "تثير القلق".

وكتب بوريل على منصة "إكس" أن "المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح تثير القلق".

وأضاف بوريل أن "هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا، فضلا عن خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين".

وكان عدد سكان محافظة رفح يقدر بنحو 250 ألف مواطن قبل بدء الحرب على غزة، ووصل الآن إلى 1.4 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح قسرا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ومنع وصول المساعدات إلى وسط وشمال القطاع، والاجتياح الإسرائيلي البري الذي وصل إلى محافظة خان يونس جنوبا.

وأوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لجيشه بتجهيز خطة "لإخلاء السكان من رفح، وبدء عملية عسكرية فيها"، بحسب بيان صدر عن مكتبه، مساء يوم الجمعة، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال فيها إن السلوك العسكري في غزة "جاوز الحد" وبات ردا "مبالغا فيه"، موضحا أنه يعمل من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع.

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هذا وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها لما قاله "بنيامين نتنياهو بمواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإجلاء المواطنين الفلسطينيين منها".

كما دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، إلى تجنب التصعيد العسكري الإسرائيلي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

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المصدر: RT + وكالات