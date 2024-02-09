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الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو عن خطة مزدوجة في رفح تهديد خطير لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا

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الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو عن خطة مزدوجة في رفح تهديد خطير لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا
Legion-Media
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عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها لما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإجلاء المواطنين الفلسطينيين منها.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذا المخطط يشكل تهديدا حقيقيا ومقدمة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة الهادفة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت في بيان صدر، مساء اليوم الجمعة، أنها تحمّل "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وكذلك الإدارة الأمريكية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة هذه السياسة التدميرية".

وأكدت أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه".

كما دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن "إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي".

المصدر: وكالة "وفا" الفلسطينية 

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