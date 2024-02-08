واشنطن تحذر إسرائيل من "كارثة" إذا شنت عملية عسكرية في رفح

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنت هجوما عسكريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون "التخطيط لذلك".

وتعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش "بالاستعداد للعمل" في رفح حيث تم تكثيف الضربات الجوية، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل إن واشنطن "لم تر بعد أي دليل على تخطيط جاد لعملية كهذه".

وحذر المتحدث باسم الوزارة من أن "تنفيذ عملية كهذه الآن، من دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة نزح إليها مليون شخص، سيكون كارثة".

هذا وأفاد مراسلنا يوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس ومدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة.

إقرأ المزيد

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس، يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.

المصدر: "أ ف ب"