 
مباشر

واشنطن تحذر إسرائيل من "كارثة" إذا شنت عملية عسكرية في رفح

أخبار العالم

واشنطن تحذر إسرائيل من
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wxxy

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنت هجوما عسكريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون "التخطيط لذلك".

 

وتعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش "بالاستعداد للعمل" في رفح حيث تم تكثيف الضربات الجوية، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل إن واشنطن "لم تر بعد أي دليل على تخطيط جاد لعملية كهذه".

وحذر المتحدث باسم الوزارة من أن "تنفيذ عملية كهذه الآن، من دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة نزح إليها مليون شخص، سيكون كارثة".

هذا وأفاد مراسلنا يوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس ومدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

إقرأ المزيد
مصطفى بكري ردا على تصريح نتنياهو: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطوة كفيلة بتغيير معادلة العلاقات مع مصر
مصطفى بكري ردا على تصريح نتنياهو: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطوة كفيلة بتغيير معادلة العلاقات مع مصر

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة.

إقرأ المزيد
14 قتيلا وعشرات والجرحى في غارة إسرائيلية على رفح
14 قتيلا وعشرات والجرحى في غارة إسرائيلية على رفح

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس، يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا