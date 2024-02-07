14 قتيلا وعشرات والجرحى في غارة إسرائيلية على رفح

خلفت الغارات الإسرائيلية على مناطق في رفح فجر اليوم الخميس، 14 قتيلا على الأقل بينهم أطفال، وعشرات الجرحى والمفقودين.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "14 مواطنا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون، الليلة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ودير البلح وسطه".

وقالت مصادر محلية إن مواطنين قتلا وأصيب 10 آخرون على الأقل، في قصف الطيران الإسرائيلي منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة، وقُتل 12 مواطنا وأُصيب آخرون جراء قصف نفذه الطيران الإسرائيلي استهدف منزلين قرب مفترق أبو السعيد في تل السلطان والحي السعودي غرب رفح جنوب القطاع.

وقد كثف الطيران الإسرائيلي منذ يوم الأربعاء غاراته على محافظة رفح جنوب قطاع غزة في وقت تشهد فيه مختلف محاور التوغل في خان يونس اشتباكات ومعارك عنيفة.

ويتركز حاليا حوالي 1.4 مليون من سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة في رفح، وتخشى مصر من أن تؤدي عملية إسرائيلية في المدينة إلى هروب جماعي إلى سيناء.

وتحدثت تقارير إعلامية عبرية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن قلقه البالغ من احتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي نفس السياق حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، من أن تخطيط إسرائيل لبدء عمليات عسكرية في رفح كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، ستزيد "الكابوس الإنساني" في غزة.

وقال غوتيريش "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية، تسببت في دمار وخسائر في الأرواح في غزة على نطاق واسع وبوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ أن أصبحتُ أمينا عاما".

المصدر: RT + وفا