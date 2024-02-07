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غوتيريش: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستزيد من حدة "الكابوس الإنساني" في قطاع غزة

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غوتيريش: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستزيد من حدة
Gettyimages.ru
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، (صورة من الأرشيف).
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن تخطيط إسرائيل لبدء عمليات عسكرية في رفح كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق، ستزيد "الكابوس الإنساني" في غزة.

وقال غوتيريش اليوم الأربعاء في كلمته أمام الجمعية العامة: "إن العمليات العسكرية الإسرائيلية، تسببت في دمار وخسائر في الأرواح في غزة على نطاق واسع وبوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ أن أصبحت أمينا عاما".

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وأضاف: "إنني منزعج بشكل خاص من التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي الآن التركيز على رفح، حيث هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين المحاصرين الباحثين عن الأمان.. مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم ما هو بالفعل كابوس إنساني له عواقب إقليمية لا تحصى".

وشدد غوتيريش على أن "الوقت قد حان لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن"، مشيرا إلى أن هذا "ينبغي أن يؤدي بسرعة إلى إجراءات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين".

وفي وقت سابق كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تصريحه بأن الهدف التالي للجنود الإسرائيليين سيكون مدينة رفح التي تقع على الحدود بين غزة ومصر، وحتى الآن تجنب الجيش الإسرائيلي إدخال القوات البرية إلى رفح لكيلا يثير استياء السلطات المصرية.

المصدر: "نوفوستي+RT

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