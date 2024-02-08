دخلت شهرها الخامس.. أبرز مستجدات حرب غزة لحظة بلحظة /08.02.2024/

دخلت الحرب في قطاع غزة اليوم الخميس شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.

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يتبع..