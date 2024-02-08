قناة المسيرة اليمنية: غارتان جويتان تستهدفان منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن

أفادت قناة المسيرة اليمنية، الخميس، بأن غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، أكبر مديريات الحديدة، غرب اليمن.

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وقالت القناة، إن "عدوانا أمريكيا- بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الظبرة في رأس عيسى بمديرية الصليف".

يأتي ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 3 صواريخ كروز "حوثية"، كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثيين أمس الأربعاء.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وأكد الحوثيون مرارا، أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

وكان وزير خارجية حكومة "أنصار الله" هشام شرف وجه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها أن "العدوان الأمريكي البريطاني" على اليمن مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا علاقة له بالدفاع عن النفس بشأن العمليات البحرية للجماعة.

المصدر: RT+ المسيرة