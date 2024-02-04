البخيتي ردا على الغارات الأمريكية: موقفنا لن يتغير وعملياتنا ضد إسرائيل مستمرة حتى وقف الإبادة بغزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي إن العدوان الأمريكي البريطاني على المدن اليمنية ليلة السبت "لن يمر دون رد.. ولن يغير موقفنا حتى تتوقف جرائم الإبادة في غزة".

وقال في تغريدة على شبكة "X" بعد الهجمات الأمريكية والبريطانية "نؤكد أن عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل ستستمر حتى تتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويرفع الحصار عن سكانها مهما كانت الظروف. مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

وتابع "حربنا أخلاقية، ولولا تدخلنا لنصرة المظلومين في غزة، لما وجدت الإنسانية بين البشر".

وأكد أن "العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن لن يمر دون رد وسنقابل التصعيد بالتصعيد".

وأفاد مراسلنا في اليمن أن غارات جوية أمريكية استهدفت صنعاء وذمار وحجة والبيضاء وأن 11 غارة جوية استهدفت محافظة تعز.

كما أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى استهداف 6 صواريخ كروز في البحر الأحمر تابعة للحوثيين.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية علي القحوم أن العدوان الأمريكي البريطاني على محافظات يمنية حرب مفتوحة وعليهم تحمل الضربات".

وقال مسؤولان أمريكيان إن سلسلة الضربات في اليمن عملية انتقامية ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن.

المصدر: RT