الحوثيون عن الضربات الأمريكية البريطانية: هي حرب مفتوحة وعليهم تحمل الضربات والردود اليمانية

علق عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) علي القحوم على الغارات الجوية والعدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب علي القحوم: "الآن غارات جوية وعدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى في عدوان مستمر ولا يتوقف وهي حرب مفتوحة وعليهم تحمل الضربات والردود اليمانية، وهي قائمة وكانت وستكون، ولم تتأخر واليد قابضة على الزناد وبنك الأهداف ينفذ وبشكل سريع ولا تأخير فيه".

يتبع..