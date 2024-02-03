القيادة الوسطى الأمريكية تعلن تدمير 6 صواريخ كروز في اليمن

أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى اليوم السبت تدمير قواتها 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في البحر الأحمر تابعة للحوثيين.

وأوضحت القيادة الأمريكية الوسطى في بيان رسمي، أن قواتها نفذت اليوم السبت" حوالي الساعة 7:20 مساء، ضربات دفاعية ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "حددت القوات الأمريكية صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأكد البيان أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر اطمئنانا وأمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وأفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات هزت العاصمة صنعاء نتيجة غارات أمريكية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي في أجواء العاصمة.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات استهدفت منطقتي عطان والنهدين جنوبي العاصمة صنعاء.

ويأتي ذلك فيما تحدثت تقارير عن ترتيبات أمريكية وبريطانية لتنفيذ عملية عسكرية برية بقوات يمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة جنوب البحر الأحمر بهدف السيطرة عليها.

وقد وسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.

وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن، لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

المصدر: RT