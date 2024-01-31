الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أنها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بـ"عدة صواريخ بحرية مناسبة".

وقالت في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".

وشددت على أن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".

وجددت التأكيد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أعلنت إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مبينة أنه تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة "يو إس إس غريفلي" (DDG 107) ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: RT