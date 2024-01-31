مدمرة أمريكية تسقط صاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأشارت في بيان لها عبر منصة "إكس" إلى أن الإطلاق تم يوم أمس 30 يناير وفي حوالي الساعة 11:30 مساء (بتوقيت صنعاء)، "عندما أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

On Jan. 30, at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired one anti-ship cruise missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Red Sea. The missile was shot down by USS Gravely (DDG 107). There were no injuries or damage reported. pic.twitter.com/Wf1OhwPhhW — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 31, 2024

وأضافت: "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107) ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أعلن أن بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في المنطقة.

وأشار هيبي إلى أن حاملة الطائرات البريطانية قد تستبدل حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن نائب الوزير قوله إن "أيزنهاور" لا يمكن أن تبقى هناك دائما. وفي الوقت ذاته يجب الحفاظ على تواجد حاملة طائرات في المنطقة، وبالتالي يمكننا التعاون مع الأمريكيين لتغطية هذه الحاجة".

المصدر: RT + تلغراف