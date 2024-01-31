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مدمرة أمريكية تسقط صاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر

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مدمرة أمريكية تسقط صاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر
Globallookpress
مجموعة من القطع الحربية البحرية وبينها المدمرة الأمريكية يو إس إس غريفلي (DDG 107)
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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وأشارت في بيان لها عبر منصة "إكس" إلى أن الإطلاق تم يوم أمس 30 يناير وفي حوالي الساعة 11:30 مساء (بتوقيت صنعاء)، "عندما أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت: "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107) ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أعلن أن بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في المنطقة.

وأشار هيبي إلى أن حاملة الطائرات البريطانية قد تستبدل حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الأمريكية.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن نائب الوزير قوله إن "أيزنهاور" لا يمكن أن تبقى هناك دائما. وفي الوقت ذاته يجب الحفاظ على تواجد حاملة طائرات في المنطقة، وبالتالي يمكننا التعاون مع الأمريكيين لتغطية هذه الحاجة".

المصدر: RT + تلغراف

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