الحوثيون يعلنون "احتراق" سفينة نفط بريطانية قرب سواحل اليمن إثر استهدافها بعدد من الصواريخ

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" في خليج عدن بعدد من الصواريخ .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان أن الصواريخ أصابت السفينة بشكل مباشر ما أدى إلى احتراقها.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمرِ والعربي ضد السفن الإسرائيلية أوِ المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصرِ في قطاع غزة".

جاء هذا الهجوم بعد إعلان مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن تعرض إحدى السفن للهجوم قبالة السواح اليمنية، مساء الجمعة.

وقال المركز إنه "تلقى بلاغا بوقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن".

وأضاف أن السلطات البريطانية تجري تحقيقا في ما حدث، داعيا السفن في المنطقة لإبداء حذر وإبلاغ المركز بأي أنشطة مشبوهة.

ولم يقدم المركز مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم على الفور.

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بدورها، أعلنت شركة "أمبري" الأمنية البريطانية أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم بصاروخ، أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأكدت الشركة أن طاقم السفينة لم يصب بأذى، دون أن تشير إلى الجهة التي شنت الهجوم.

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) قد هددت باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة في أعقاب توجيه تحالف "حارس الازدهار" ضربات صاروخية إلى مواقع الحركة، ردا على هجماتها على السفن في البحر الأحمر، والتي قال الحوثيون إنهم ينفذونها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تجري إسرائيل عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم "حماس".

المصدر: RT + وكالات