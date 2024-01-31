القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا صاروخا حوثيا في اليمن

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، إن قواتها استهدفت ودمرت صاروخ أرض- جو جاهزا للإطلاق تابعا للحوثيين في اليمن.

وأوضحت في بيان على منصة "إكس": "في نحو الساعة 3:30 بعد ظهر الأربعاء، بتوقيت صنعاء، ضربت القوات الأمريكية ودمرت صاروخ أرض جو حوثيا معدا للإطلاق".

وأضافت أن "القوات الأمريكية حددت مكان الصاروخ في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، واعتبرت أنه يشكل "خطرا وشيكا" على الطائرات الأمريكية.

Jan. 31 at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), USCENTCOM forces struck and destroyed a Houthi surface-to-air missile prepared to launch. U.S. forces identified the missile in Houthi-controlled areas of Yemen and determined that it presented an imminent threat to U.S. aircraft. pic.twitter.com/FAFu8TqGor — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 31, 2024

هذا وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

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كما أكدت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، أنها استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بـ"عدة صواريخ بحرية مناسبة".

تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أعلن أن بريطانيا تدرس إرسال حاملة طائرات إلى البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين في المنطقة.

وأشار هيبي إلى أن حاملة الطائرات البريطانية قد تستبدل حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" الأمريكية.

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المصدر: RT