الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى إسرائيل

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان مساء يوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.

وأوضحت في بيان مساء الأربعاء أن القوات البحرية نفذت العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة التجارية الأمريكية "كول" وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة "أصابتها بشكل مباشر".

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وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية اليمنية للمدمرةِ الأمريكية "يو إس إس غريفلي" بعدة صواريخَ بحرية في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة.

وأفادت القوات المسلحة بأنها "مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بمنع الملاحة الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربي حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة".

وجدد البيان التأكيد على "أن كافة السفن الأمريكيةِ والبريطانية في البحرينِ الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة للقوات المسلحةِ اليمنية طالما استمر العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".

وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

المصدر: RT