نيبينزيا: روسيا تدين بشكل قاطع العدوان الغربي على اليمن

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن إدانة روسيا بشكل قاطع لعدوان الدول الغربية على اليمن، والذي يحدث دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.

وقال نيبينزيا: "الأعمال القتالية التي نفذها زملاؤنا في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا، في البحر الأحمر تذكرنا بأسوأ أوقات القصف الهمجي وغير القانوني الذي قام به "الناتو" ليوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا".

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وتابع: "كما يتم استغلال الحجج المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما يسمى بالحق في الدفاع عن النفس دون خجل. إننا ندين بشكل قاطع العدوان على اليمن الذي تم دون فرض عقوبات مناسبة من مجلس الأمن".

وأضاف نيبينزيا: "مرة أخرى نؤكد أن التصرفات غير القانونية والاستفزازية التي تقوم بها واشنطن ولندن تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة".

وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي