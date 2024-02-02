مراسلنا: مسيرات مجهولة تهاجم أهدافا في الميادين والبوكمال في سوريا

أفاد مراسل RT في سوريا، بأن طائرات مسيرة مجهولة، هاجمت أهدافا ومقرات لجماعات موالية لإيران في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا.

كما أفاد مصدر ميداني بأن طيرانا مسيرا استهدف نقاطا تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا، وقال المصدر إن "طائرات مسيرة استهدفت 3 نقاط تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري جنوب مدينة الميادين".

وأضاف أن "الطائرات، على الأغلب انطلقت من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور".

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن طيرانا حربيا نفذ استهدافا جديدا لنقطة تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري قرب عين علي بريف دير الزور.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، تسبب القصف بمقتل 3 عناصر من مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية في ريف الميادين.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط لضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين متمركزين في العراق وسوريا.

المصدر: RT