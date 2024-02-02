"إيه بي سي نيوز": بدء الضربات العسكرية الأمريكية في سوريا ردا على هجوم القاعدة في الأردن

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".

وسبق أن أفاد مراسل RT في سوريا، بأن طائرات مسيرة مجهولة، هاجمت مقرات تابعة لجماعات موالية لإيران في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا.

وبحسب مصدر ميداني فإن "المسيرة، على الأغلب انطلقت من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور".

يتبع..