مسؤولون أمريكيون: الضربة على اليمن تأتي ضمن اليوم الثاني من الانتقام لمقتل جنودنا في الأردن

صرح مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات "إف/إيه 18" واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.

وبحسب أحد المسؤولين، تشمل الأهداف مراكز قيادة وسيطرة ومنشأة لتخزين الأسلحة تحت الأرض، وأسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن الدولية.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف ستة صواريخ مجنحة مضادة للسفن جهزها الحوثيون للإطلاق باتجاه أهداف في البحر الأحمر.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة شنت سلسلة ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمريكيين، أن القصف نفذته مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" وسفن حربية أطلقت صواريخ توماهوك.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم السبت، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وكانت قد أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

وأشار مراسل RT في سوريا، إلى أن عمليات القصف طالت أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غرب العراق.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط ضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين مما هو متمركز في العراق وسوريا.

المصدر: RT