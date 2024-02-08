القوات الأمريكية تعلن استهداف 3 صواريخ كروز "حوثية" كانت مجهزة للإطلاق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 3 صواريخ كروز "حوثية"، كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس الأربعاء.

وجاء في بيان القيادة: "في 7 فبراير، في حوالي الساعة 9:00 مساء. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربات دفاع عن النفس ضد صاروخي كروز مضادين للسفن أعدهما الحوثيون للإطلاق على السفن في البحر الأحمر".

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وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، الساعة 11:30 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ثانية ضد صاروخ كروز (أرض - أرض) للحوثيين كان معدا للإطلاق.

وحددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت القيادة أن هذه الإجراءات تصب في صالح حماية حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 8, 2024

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: RT