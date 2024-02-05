محمد الحوثي: لا نية لدنيا لإغلاق البحرالأحمر ومضيق باب المندب

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن حركة "أنصار الله" الحوثية لا تنوي إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأنها لا تستهدف السفن غير المرتبطة بإسرائيل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية: " نحن نستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تتجه إلى الموانئ المحتلة التابعة لإسرائيل أو التي تدخل ميناء إيلات. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن أي سفن غير مرتبطة بإسرائيل لن تتعرض للاستهداف.. ليس لدينا أي نية لإغلاق مضيق باب المندب أو البحر الأحمر. إذا أردنا القيام بذلك، ستكون هناك إجراءات أخرى أبسط من إطلاق الصواريخ".

وشدد المتحدث باسم الحوثيين على أن جماعة "أنصار الله" الحوثية لم تتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، "رغم أنهم طلبوا ذلك".

وأضاف "لا نرى إمكانية للحوار المباشر مع الأمريكيين، باعتبارهم مجرمين إرهابيين.. إذا كان هناك أي اتصال فسيكون عبر فريقنا المفاوض في سلطنة عمان. هذا هو الطريق الوحيد للمفاوضات".

ووفقا له، فإن العملية البرية المحتملة في اليمن ستؤدي إلى عواقب أسوأ على الأمريكيين من الصراعات في أفغانستان وفيتنام.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت بوقت سابق، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي