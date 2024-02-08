كلينتون تدعو إلى الإطاحة بنتنياهو: لا يمكن الوثوق به

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أسلوب تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، داعية إلى الإطاحة به.

وفي مقابلة مع شبكة msnbc، قالت كلينتون: "يجب على نتنياهو أن يرحل. فهو ليس قائدا جديرا بالثقة. لقد وقع هجوم 7 أكتوبر في عهده. إنه بحاجة إلى الرحيل، وإذا كان يشكل عقبة أمام وقف إطلاق النار، وإذا كان عقبة أمام استكشاف ما يجب القيام به في اليوم التالي، فهو بالتأكيد يجب أن يرحل".

وبعد أن كانت أعربت في السابق عن دعمها القوي لجهود إسرائيل الحربية، أشارت في المقابلة إلى "أننا نتمنى أن يكون هناك وقف لإطلاق النار"، معتبرة أنه "إذا وافقت حماس على وقف إطلاق النار، فسيكون هناك وقف لإطلاق النار".

وردا على سؤال حول علاقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتنياهو، قالت: "أعتقد أن بايدن فعل كل ما يمكنه فعله من أجل الاستجابة للمخاوف المشروعة للشعب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، للتحالف مع إسرائيل في مواجهة هجوم إرهابي من منظمة إرهابية. لكنني أعتقد أنه من الواضح أيضا أن بايدن يبذل كل ما في وسعه للتأثير على نتنياهو".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"