صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة" راح ضحيتها 130 قتيلا و170 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضافت الوزارة في بيان أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والجيش الإسرائيلي يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27840 قتيلا و67317 إصابة".

ودخلت الحرب في قطاع غزة اليوم الخميس شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT