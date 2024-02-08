حزب الله يعلن استهداف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية بالصواريخ

أصدر حزب الله اللبناني بيانا، اليوم الخميس، أعلن فيه استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية الإسرائيلية بصواريخ "فلق"، ردا على الاعتداءات المتكررة على القرى والمدنيين.

وجاء في بيان الحزب: "ردا على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى والمدنيين وآخرها العدوان على مدينة النبطية قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 19:30 من مساء يوم الخميس 8-2-2024 باستهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بصواريخ "فلق" وأصابوها إصابة مباشرة ".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء اليوم أن سلاحه الجوي قصف أهدافا تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وأفاد بأن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، شاحنة محملة بوسائل قتالية وبنية تحتية ومبنى عسكري تابع للحزب في مناطق الخيام والنبطية وكفر حمام في جنوب لبنان.

جدير بالذكر أن تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي متواصل منذ 8 أكتوبر 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

ودخلت الحرب في قطاع غزة اليوم الخميس شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.

المصدر:RT