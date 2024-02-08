قائد سلاح الجو الإسرائيلي: حزب الله سيستمر في دفع الثمن من خلال فقدان منظوماته

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي في كلمة خلال مؤتمر الشؤون العملياتية يوم الخميس، إن حزب الله اللبناني سيستمر في دفع الثمن من خلال فقدان منظوماته.

وصرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي بأن عشرات الطائرات تحلق حاليا في سماء جنوب لبنان وبمجرد ورود الأمر ستصبح العشرات مئات لتنفذ المهام خلال دقائق معدودة من لحظة استنفارها.

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وجاءت تصريحات قائد سلاح الجو في الوقت الذي ذكر فيه الجيش الإسرائيلي أن "اللواء 188" بدأ هذا الأسبوع سلسلة تدريبات مكثفة كجزء من عملية لرفع الأهلية وتعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية.

وأفاد الجيش بأن المناورة تشمل أسلحة متعددة حيث تدمج قوات المدرعات والمشاة، والهندسة والمدفعية التي تتمرن على خوض المواجهة.

وأوضح أنه وحتى الآن تم تنفيذ أكثر من 50 تمرينا على مستوى الكتائب وأكثر من 120 تمرينا على مستوى السرايا في الساحة الشمالية لدى مركز التدريبات الشمالي.

كما أن وكالة "أسوشيتد برس" أفادت بأن دبلوماسيين أجانب طرحوا مقترحات للوصول إلى تهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوازي مع مفاوضات الهدنة الجارية في غزة.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر.

المصدر: RT