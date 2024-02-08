حزب الله يعلن استهداف مربض الزاعورة وموقع بركة ريشة بالصواريخ

أصدر حزب الله اللبناني بيانا أعلن من خلاله عن العمليات التي نفذها يوم الخميس واستهدفت القوات الإسرائيلية.

وقال الحزب إنه استهدف بعد ظهر الخميس ‏مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

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وأضاف أنه استهدف ‌‏أيضا ‏موقع بركة ريشة بصاروخي "بركان".

وأكد حزب الله أن الإصابات كانت مباشرة.

وكانت مراسلتنا قد أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في سماء لبنان من شماله إلى جنوبه بينما تحدثت "القناة 12" العبرية عن إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة في كريات شمونة شمال إسرائيل التي أعلن حزب الله استهدافها صباح الخميس.

ويأتي ذلك، بينما يستمر القصف المدفعي الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى بين بلدتي كفركلا والعديسة في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

هذا، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن دبلوماسيين أجانب طرحوا مقترحات للوصول إلى تهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوازي مع مفاوضات الهدنة الجارية في غزة.

المصدر: RT + وكالات