مشاهد توثق لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية لعنصرين من "حزب الله" جنوب لبنان

وثق مقطع فيديو من كاميرات مراقبة يوم الخميس لحظة استهداف المسيرة الإسرائيلية للسيارة التي كانت تقل عنصرين من "حزب الله" قتل أحدهما وجرح الثاني في منطقة النبطية جنوب لبنان.

ويظهر الفيديو لحظة استهداف المسيرة الإسرائيلية للسيارة التي كانت تقل عنصرين من "حزب الله" قتل أحدهما وجرح الثاني في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية في وقت سابق أن مسؤولا عسكريا في "حزب الله" أصيب بجروح "خطيرة" جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وقالت المصادر الأمنية اللبنانية إن "الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في منطقة الجنوب في حزب الله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما قتل شخص آخر كان برفقته في مدينة النبطية، والتي بقيت حتى الآن في منأى عن التصعيد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة".

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وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT