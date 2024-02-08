إعلام عبري: صواريخ حزب الله تصيب 3 جنود إسرائيليين في كريات شمونة

أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء لبنان من شماله إلى جنوبه، بينما تحدثت القناة 12 العبرية عن إصابة 3 جنود أحدهم بجروح خطيرة في كريات شمونة شمال إسرائيل.

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وأعلن حزب الله في بيان أنه استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 8:35 من صباح اليوم الخميس ‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة.‏

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة وجندي احتياط بجروح طفيفة جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع على كريات شمونة.

وكان الحزب أعلن اليوم أيضا، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية.

وأشار مراسلنا إلى أنه تم تفعيل منظومة القبة الحديدية في أجواء مزارع شبعا بعد إطلاق دفعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه المواقع الإسرائيلية.

يأتي ذلك، بينما يستمر القصف المدفعي الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الأولى بين بلدتي كفركلا والعديسة في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا إن القوات الإسرائيلية تجري تمشيطا بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه بلدة كفركلا والوزاني في القطاع الشرقي، فيما نفذ الطيران غارة جوية على منزل في بلدة كفركلا من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وفي القطاع الغربي، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق بين بلدتي يارين والضهيرة، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا، وأطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي جنوب لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة طيرحرفا.

وأظهرت مقاطع مصورة آثار الغارة التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس على بلدة الخيام الحدودية جنوب لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي اليوم على بلدة الخيام في القطاع الشرقي.

وشنت المدفعية الإسرائيلية قصفا مدفعيا عنيفا على أطراف بلدة الهبارية في القطاع الشرقي وبلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

في غضون ذلك، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء الساحل اللبناني، من الجنوب مرورا بالعاصمة بيروت وصولا إلى طرابلس شمالا والبقاع شرقا عند الحدود اللبنانية السورية، وفق مراسلتنا.

وأظهر فيديو خاص لـRT تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت تزامنا مع إشكالات بين متظاهرين والقوى الأمنية أمام مبنى مقر الحكومة اللبنانية.

المصدر: RT





