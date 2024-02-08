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إصابة مسؤول عسكري من "حزب الله" باستهداف إسرائيلي لسيارته في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

إصابة مسؤول عسكري من
AFP
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ذكرت مصادر أمنية أن مسؤولا عسكريا في "حزب الله" أصيب يوم الخميس بجروح "خطيرة" جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وقالت المصادر الأمنية اللبنانية إن "الضربة الإسرائيلية استهدفت سيارة مسؤول عسكري في منطقة الجنوب في حزب الله، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما أصيب شخص آخر كان برفقته في مدينة النبطية، والتي بقيت حتى الآن في منأى عن التصعيد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة".

هذا وأعلن "حزب الله" اليوم الخميس، استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، في وقت تجدد القصف الإسرائيلي لعدد من قرى وبلدات الشريط الحدودي جنوب لبنان.

كما ذكرت القناة 12 العبرية، إصابة "3 جنود أحدهم بجروح خطيرة في كريات شمونة شمال إسرائيل".

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مصادر: جهود مكثفة لإحلال الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
مصادر: جهود مكثفة لإحلال الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: أ ف ب

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