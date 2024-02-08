فرقاطة عسكرية ألمانية تتجه نحو البحر الأحمر في مهمة مقررة للاتحاد الأوروبي

أبحرت فرقاطة تابعة للبحرية الألمانية اليوم الخميس باتجاه البحر الأحمر، حيث تخطط برلين عبر مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن من هجمات الحوثيين.

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وانطلقت السفينة "هيسن" من ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال وعلى متنها نحو 240 جنديا، والهدف من ذلك هو تفعيلها بمجرد إعطاء الضوء الأخضر الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي وموافقة البرلمان الألماني على تفويض لانضمام السفينة، والذي من المتوقع أن يتم في نهاية فبراير، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت الوكالة إنه "من المتوقع أن يوقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مهمة البحر الأحمر في 19 فبراير، كما قال مسؤولون إن سبع دول في الكتلة مستعدة لتقديم السفن أو الطائرات".

وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل. ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وبسبب ذلك، قرر عدد من شركات الشحن العالمية تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون مرارا، أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

ومنذ منتصف يناير الماضي، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، واصفة إياها بـ "الرد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إن "بعثة الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "أسبيدس" من الكلمة اليونانية "الدرع" لن تشارك في أي ضربات عسكرية وستعمل فقط في البحر".

المصدر: أسوشيتد برس