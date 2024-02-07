بسبب هجمات الحوثيين.. نسبة وصول سفن البضائع إلى الموانئ الألمانية تنخفض 25%

كشف تقرير صادر عن معهد كايل للاقتصاد العالمي، أن نسبة وصول سفن البضائع للموانئ الألمانية انخفضت 25% عما كان متوقعا، نتيجة لهجمات حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في البحر الأحمر.

وذكر تقرير المعهد أنه "في الوقت الحالي، انخفض عدد سفن الحاويات التي تمر بحرا وعبر قناة السويس بنسبة تزيد عن 80% مقارنة بالتوقعات"، مضيفا "كان لذلك الأمر أيضا تبعات على الموانئ الألمانية مثل هامبورغ وبريمرهافن، حيث انخفض عدد السفن القادمة بنسبة 25% (مقارنة بالتوقعات)".

وأوضح المعهد مشيرا إلى بيانات شهر يناير 2024 من خوارزميته، التي تتتبع الموقع في الوقت الفعلي لسفن الحاويات في 500 ميناء و100 منطقة بحرية حول العالم، أن انخفاض حجم الحركة يرجع إلى أن سفن الحاويات تتبع طريقا أطول حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل. ودعت الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وبسبب ذلك، قرر عدد من شركات الشحن العالمية تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر.

وأكد الحوثيون مرارا، أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة، سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع لتطال جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ منتصف يناير الماضي، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، واصفة إياها بـ "الرد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

ووصف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله محمد علي الحوثي هذه الهجمات بـ "الوحشية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر".

المصدر: RT