"كتائب المجاهدين" تنعى قادة من مجلسها العسكري سقطوا بقصف الطيران الإسرائيلي

نعت كتائب المجاهدين "الجناج العسكري لـ حركة المجاهدين الفلسطينيين" مجموعة من القادة من أعضاء المجلس العسكري الذين قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي.

وذكرت الكتائب في بيان أن "القادة المجاهدين الذين ارتقوا هم: زاهر عطا الله "أبواسماعيل"، فادي الآغا "أبو المنذر"، نمر حرز "أبو محمد"، محمود كفينة "أبو الهنود"ومحمد النجار "أبو أنس".

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وأفاد بيان "كتائب المجاهدين" بأن "مجموعة من قادة الكتائب والسرايا والكوادر والمجاهدين قد ارتقوا وهم يسطرون ملاحم بطولية ضد قوات العدو ويؤدون واجبهم الجهادي مقبلين غير مدبرين".

المصدر: RT