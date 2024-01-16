"كتائب المجاهدين" تعلن استهداف مروحيات إسرائيلية بصواريخ أرض جو (فيديو)

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" استهداف مروحيات إسرائيلية بصواريخ أرض جو.

ونشرت "كتائب المجاهدين" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد نشرت مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT