كتائب القسام تنشر مشاهد لمسيّرة تم الاستيلاء عليها شمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لطائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها أنثاء مهمة استخباراتية لها وسط شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

هذا وأعلنت "كتائب القسام"، يوم أمس في بيان، عن قتل 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر.

وتستمر الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ في قطاع غزة لليوم الثاني بعد المئة، في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تتزايد المخاوف من توسع شرارة الحرب في الإقليم.

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المصدر: RT