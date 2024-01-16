 
مباشر

"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تنشران مشاهد من استهداف قوات إسرائيلية بقذائف الهاون شمال غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تنشران مشاهد من استهداف قوات إسرائيلية بقذائف الهاون شمال غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsm7

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري "لحركة الجهاد الإسلامي"، مشاهد من عملية استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا