"كتائب القسام" و"سرايا القدس" تنشران مشاهد من استهداف قوات إسرائيلية بقذائف الهاون شمال غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، و"سرايا القدس" الجناح العسكري "لحركة الجهاد الإسلامي"، مشاهد من عملية استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف الهاون شمال قطاع غزة.

هذا وتجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT