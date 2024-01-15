الصحة في غزة: 24100 قتيل و60834 إصابة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في القطاع إلى 24100 قتيل و60834 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد

وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 132 فلسطينيا وأصيب 252 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الأول بعد المئة، حيث تستمر الاشتباكات والمعارك بين القوات الإسرائيلية المتوغلة ومقاتلي الفصائل الفلسطينية رغم استمرار القصف والاستهدافات المدفعية والجوية الإسرائيلية.

وأفاد مراسلنا اليوم الاثنين، بمقتل 33 فلسطينيا وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي فجر اليوم على عدد من المنازل في مدينة غزة شمال القطاع، مؤكدا استمرار الاستهدافات في وسط وجنوب القطاع.

المصدر: RT