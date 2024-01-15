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لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /15.01.2024/ ومخاوف من اتساع رقعة الصراع

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /15.01.2024/ ومخاوف من اتساع رقعة الصراع
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تجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الإقليم.

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لحظة بلحظة.. 100 يوم على الحرب في غزة
لحظة بلحظة.. 100 يوم على الحرب في غزة

يتبع..

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