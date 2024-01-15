لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /15.01.2024/ ومخاوف من اتساع رقعة الصراع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ws6a
تجاوزت الحرب في غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في الإقليم.
- القوات الإسرائيلية تهدم منزلين في قلقيلية وتعتقل عددا من الطلاب من داخل حرم جامعي في نابلس
- "بلومبيرغ": قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر "المندب"
- توقيف ناشطين مؤيدين لفلسطين للاشتباه بنيتهم تعطيل بورصة لندن
- الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي موسع حول غزة
- الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية
- بعد 100 يوم من المعارك.. "يديعوت أحرونوت" تكشف أوضاع غالبية قادة حماس ومقاتليها
- إسرائيل أم مصر؟.. مفوض الأونروا يحسم الجدل بشأن من يغلق معبر رفح
- من يمثل العرب في "لاهاي" وهل تتلقى إسرائيل البطاقة الحمراء؟
- بايدن: حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط
- تركيا تعتقل لاعبا إسرائيليا بتهمة "التحريض العلني على الكراهية" (صورة)
- لابيد: الرهائن في البيت أولا أما السنوار فسنقتله لاحقا
- الجيش الإسرائيلي: لن ننسحب من خان يونس أو أي مكان آخر في قطاع غزة
يتبع..