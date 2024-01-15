القوات الإسرائيلية تهدم منزلين في قلقيلية وتعتقل عددا من الطلاب من داخل حرم جامعي في نابلس

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، عددا من طلبة جامعة النجاح عقب اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما أقدمت على هدم منزلي أسيرين محررين في قلقيلية غرب الضفة.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت عددا من الطلبة.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية رائد الدبعي، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر إحدى البوابات، واحتجزت أفراد أمن الجامعة، فيما اعتقلت القوات عددا من الطلبة من داخل حرم الجامعة.

وأظهرت الصور التي نشرتها صفحات فلسطينية عبر مواقع التواصل، الخراب الذي أحدثته القوات الإسرائيلية في الحرم الجامعي.

وفي قلقيلية غرب الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين، ترافقها 3 جرافات عسكرية، المدينة من عدة محاور، وهدمت منزلين، وأصابت شابا بالرصاص.

وقالت "وفا"، إن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين "منطقة المرج"، حيث تم محاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو صالح قبل أن تشرع الجرافات بهدمه.

وفي وقت لاحق، حاصرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين، وقامت بهدمه.

وأظهرت هذه الصور، الأسير المحرر أبو صالح وأبنائه أمام ركام منزلهم المهدم.

وعقب اقتحام المدينة اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أصيب خلالها فلسطيني بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

وفي بلدة يطا جنوب الخليل، داهمت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين، عددا من المنازل في منطقتي المصلى والسهل، ونفذت عمليات تفتيش واسعة، طالت منازل معتقلين، واستولت على عدد من السيارات، من دون الإبلاغ عن أي اعتداءات.

وفي البيرة، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، حي الجنان في المدينة، وداهمت عدة منازل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة بيت ريما، شمال غربي رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية فيها، وداهمت عدة منازل.

واعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم، الفلسطيني محمد عامر دبور، بعد أن داهمت منزله في مخيم الجلزون، شمال رام الله.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية حي المصايف بالمدينة، وبلدة كوبر، شمال غربي رام الله، وداهمت عددا من المنازل من بينها منزل المعتقل نائل البرغوثي.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني وليد ناجح جرابعة، ونجله إبراهيم، بعد أن داهمت منزلهما، وفتشته في قرية بيتين شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر إعلامية، إن القوات أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، برفقة جرافة عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع مسلحين فلسطينيين.

وكان مستوطنون مسلحون، اقتحموا ليل الأحد/ الاثنين، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها.

من الجدير ذكره، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان حذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، داعيا لترتيب أوضاع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

المصدر: RT+ وفا+ مواقع التواصل