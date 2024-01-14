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لحظة بلحظة.. 100 يوم على الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. 100 يوم على الحرب في غزة
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دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية

يتبع..

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