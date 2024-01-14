لحظة بلحظة.. 100 يوم على الحرب في غزة

دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.

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يتبع..