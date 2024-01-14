وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى نهزم حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد إن تل أبيب لن تتوقف حتى تلحق الهزيمة بحركة حماس.

وأضاف وزير الدفاع: "لن ندع العالم ينسى.. ونحن لن نتركهم وراءنا.. ولن نتوقف حتى يتم هزيمة حماس".

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وتابع غالانت قائلا: "يخوض الجيش الإسرائيلي الحرب الأكثر عدالة في تاريخنا.. وبينما نواجه عدوا وحشيا فإننا نواصل الحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية ونتخذ التدابير اللازمة للتمييز بين السكان المدنيين والإرهابيين".

وأردف الوزير بالقول "لقد مر 100 يوم منذ أن شنت حماس هجوما على إسرائيل.. لقد مرت 100 يوم منذ أخذ أحبائنا كرهائن في غزة.. لن نتوقف حتى نفوز".

وتستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، فيما ينذر الهجوم على الحوثيين باليمن بتوسيع دائرة الحرب بالمنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 قتيلا و60582 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 522 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية