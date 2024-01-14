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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لعدد قتلاه في معارك غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لعدد قتلاه في معارك غزة
موقع الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل ضابط في صفوفه وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 522.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن اللواء احتياط أندوالم كبادا 21 عاما من كريات جات، مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل سار مجولان (7)، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة ضابط هندسة بجروح خطيرة.

وفي إحصائيات نشرها عبر موقعه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 188 ضابطا وجنديا في صفوفه منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر 2023.

وفي ما يتعلق بالجرحى، أورد موقع الجيش الإسرائيلي أن مجموع عدد جرحاه منذ بداية الحرب بلغ 2523، بينهم 668 حالة متوسطة الخطورة، و387 حالة صعبة.


لكن الإعلام الإسرائيلي كذب هذه البيانات، زاعما أن الجيش الإسرائيلي "لا يقدم جميع بيانات الجرحى للجمهور، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معنويات الناس".

وكشف موقع "واللا" العبري في هذا الصدد عن إصابة 4000 جندي إسرائيلي بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا أن يصل هذا العدد إلى 30 ألفا.

المصدر: RT

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