ماكرون يدعو إلى "استئناف" المفاوضات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إلى "استئناف" المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال ماكرون في كلمة عبر الفيديو بثّت خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب: "الأمة الفرنسية مصمّمة على أن يتم الإفراج عن كل الرهائن الذين أخذوا في الهجمات الإرهابية للسابع من أكتوبر".

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وأضاف: "فرنسا لا تتخلى عن أبنائها. لذلك يجب أن نستأنف مرارا وتكرارا المفاوضات من أجل الإفراج عنهم".

وتابع "لا تستسلموا، ولا تيأسوا أبدا لأننا لا نقبل ولن نقبل أي تضحية (بالرهائن). لذلك سنفعل كل شيء ويمكنكم الاعتماد علي لإعادتهم جميعا إلى منازلهم بيننا".

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن نحو 250 شخصا احتجزوا رهائن في هجوم 7 أكتوبر، لا يزال 132 منهم في غزة، ويعتقد أن 25 منهم لقوا حتفهم.

ولا يزال ثلاثة فرنسيين "مفقودين"، ومن المحتمل أنهم محتجزون في غزة.

وخرجت تظاهرات في تل أبيب وحيفا وقيسارية تدعو لإجراء انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة الإسرائيلية وإعادة الأسرى بعد 100 يوم من فشل إعادتهم.

وجرت عمليات اعتقال في صفوف المتظاهرين في تل أبيب بعد قيامهم بإغلاق شارع أيالون الحيوي في تل أبيب.

المصدر: ا ف ب+RT