تجدد القصف الإسرائيلي جنوب لبنان وحزب الله يعلن عن 6 استهدافات لمواقع إسرائيلية

تجدد القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات الحدودية جنوب لبنان، اليوم الأحد، بينما أعلن حزب الله عن 6 استهدافات لمواقع تابعة للقوات الإسرائيلية.

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وقالت مراسلتنا، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا بالقذائف الفوسفورية استهدف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي.

وفي القطاع الغربي، استهدفت غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدة راميا، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف الجبين وطيرحرفا والقوزح وبيت ليف ومروحين وعين الزرقا.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على منطقة اللبونة.

أما في القطاع الأوسط، فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة يارون جنوب لبنان.

وقام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من موقع العباد عند أطراف بلدة حولا تزامنا مع قصف مدفعي على وادي البياض في القطاع الأوسط.

من جهة أخرى أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا ‌‌عند الساعة 10:00 من صباح اليوم مرابض ‏مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وعند الساعة 10:30، استهدف مقاتلو حزب الله تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.‏

وعند الساعة 12:00 استهدف مقاتلو حزب الله التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وعند الساعة 12:42 استهدف مقاتلو حزب الله قوة ‏عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عدد ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيل وجريح.‏

وعند الساعة 12:30 استهدف مقاتلو حزب الله موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وعند الساعة 01:00 استهدف مقاتلو حزب الله تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏ ‏

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، أن قواته قتلت 4 مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جبل دول (مزارع شبعا المحتلة).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قوة من جيش الدفاع، التي كانت تقوم بدورية في منطقة جبل دوف، واجهت مجموعة مسلحة عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وأضاف أن "القوة الإسرائيلية وخلال تبادل إطلاق النار وبإطلاق قذائف المدفعية وقذائف الهاون على المنطقة، تمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين".

المصدر: RT