كاميرون يعلق على الوضع حول الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تحاكم إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بالقلق من أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.

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ورد كاميرون عندما سألته قناة سكاي نيوز عما إذا كان يتفق مع وجهة نظر جنوب إفريقيا القائلة بضرورة محاسبة إسرائيل أمام محكمة دولية تابعة للأمم المتحدة: "لا، أنا لا أوافق على ذلك مطلقا".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه يعتبر تصرفات جنوب إفريقيا "خاطئة وغير مجدية".

ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي 11 و12 يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعت جنوب إفريقيا في كلمتها، المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى القطاع.

من جانبها، حاولت إسرائيل خلال كلمتها تقديم أدلة تبرر لماذا يجب على المحكمة أن ترفض طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.

وصرح مصدر في الخدمة الصحفية للمحكمة الدولية لوكالة "نوفوستي"، أنه يمكن توقع صدور قرار بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية المزعومة في قطاع غزة في المستقبل القريب، لأن الحديث يجري عن طلب لتطبيق تدابير مؤقتة تتخذ كإجراء وقائي بشكل عاجل.

المصدر: نوفوستي