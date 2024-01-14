حسن نصر الله: إسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة

قدم الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله تقييما لسير الحرب الإسرائيلية ضد "حماس"، مؤكدا أن إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة".

وقال نصر الله في كلمة في "ذكرى أسبوع الشهيد وسام حسن طويل"، اليوم الأحد إن "اسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة بتأكيد محلليها، وهي لم تصل الى أي نصر. ولم تحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة وذلك بإجماع الإسرائيليين أنفسهم".

وأضاف: "خسائر الاحتلال تزيد من إرباكه، وآخرها الكشف عن 4000 معوق في صفوف جيشه خلال مئة يوم والعدد قد يصل إلى 30 ألفا".

وشدد نصر الله على أن "العدو هزم العديد من الجيوش العربية في 6 أيام ولكن في 100 يوم يقاتل في شمال قطاع غزة وفي خان يونس فصائل مقاومة تملك إمكانيات مقاومة وإيمانا واسعا وقويا".

وتابع أن "العدو لا يزال يقاتل لتحقيق "إنجازٍ ما" قبل انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي سيُعيد فيها انتشار قواته.. العدو لم يتمكن من القضاء على المقـاومة ولا حتى على حكومة حمـاس، اليوم كل المناطق التي أخليت من مناطق شمال غزة تديرها حكومة حماس".

وقال: "الكارثة الكبرى في إسرائيل عندما تتوقف الحرب وما لحق بهذا الكيان وما ألحقته به المقاومة في غزة بالدرجة الأولى وغيرها من جبهات مقاومة".

واعتبر أنه "إذا استمر المسار الحالي على جبهات غزة والضفة ولبنان واليمن والعراق فإن حكومة العدو ستقبل شروط المقاومة".

المصدر: RT